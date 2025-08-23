Trovato morto in casa il barista dell’Antony Caffè a MADDALONI

Salma sequestrata per accertamenti. Purtroppo il suo corpo giaceva senza vita già da alcuni giorni. A destare la preoccupazione dei vicini è stato il cattivo odore

CURTI – Tragedia giovedì pomeriggio in via Giacomo Puccini n.10, nei pressi della Polisanitaria Iodice, dove un uomo di 54 anni è stato trovato privo di vita all’interno della propria abitazione. La vittima è Alfonso Ravagnan, nato l’11 luglio 1971, conosciuto in paese e a Maddaloni, dove lavorava come barista presso l’Anthony Bar.

Secondo quanto ricostruito, tutto è partito da un forte odore proveniente dall’appartamento, avvertito dai vicini, che insospettiti hanno contattato il fratello dell’uomo per chiedere di aprire la porta. Una volta entrato in casa, l’amara scoperta: Alfonso era riverso a terra, all’esterno sul balcone, già privo di sensi.

L’uomo, stando alle prime testimonianze, nei giorni scorsi aveva manifestato febbre e vomito, ma nulla che potesse far presagire un epilogo simile. Non soffriva di particolari patologie, per cui si ipotizza un malore improvviso.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, una delle quali medicalizzata, e la Polizia di Stato, che ha effettuato i rilievi del caso. La salma è stata bloccata e successivamente trasferita all’ospedale di Caserta per gli accertamenti medico-legali. Sarà l’autopsia, disposta dalle autorità, a chiarire le esatte cause del decesso.

Grande sgomento tra i conoscenti e colleghi di lavoro: Alfonso era descritto come una persona tranquilla e molto conosciuta a Maddaloni, dove svolgeva la sua attività da anni.

L’intera comunità è ora in attesa di ulteriori sviluppi da parte degli inquirenti.