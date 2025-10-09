Trovato morto in casa, il Comune paga il funerale

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASTEL VOLTURNO – Nella mattinata di ieri, mercoledì, 8 ottobre, il Comando della Polizia Municipale di Castel Volturno è stato allertato dalla sala radio della Compagnia Carabinieri di Mondragone, a seguito della segnalazione di un rinvenimento di cadavere in via Domitiana al km 33.200, civico 433.

A fare la tragica scoperta è stato il personale del 118, che ha allertato immediatamente le autorità. Gli agenti della Polizia Locale si sono recati sul posto per procedere alla completa identificazione della salma e avviare le verifiche del caso.

Dai successivi accertamenti, è emerso che la persona, la cui identità è stata successivamente confermata ma della quale non sono stati rintracciati familiari, è deceduta per cause naturali. Non sono emersi elementi che possano far sospettare violenze o situazioni di pericolo.

Vista l’impossibilità di contattare parenti a cui affidare la salma, il Comune di Castel Volturno si è fatto carico delle spese funerarie, come previsto in questi casi dai regolamenti in materia di pubblica assistenza.