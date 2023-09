TRUFFE ONLINE. Conti correnti svuotati: individuati e denunciati tre hacker del casertano

Una volta entrati in possesso dei dati personali delle vittime svuotavano i conti correnti

SANTA MARIA CAPUA VETERE/SAN PRISCO – Attiravano clienti promettendo 50 euro di bonus da impiegare nei giochi online, una volta entrati in possesso dei dati personali delle vittime svuotavano i conti correnti. Individuati e denunciati per truffa informatica dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, attraverso un’attività di indagine avviata nel 2022 dalla polizia postale. Tra gli indagati c’è anche un diciannovenne di Santa Maria Capua Vetere un ventenne di San Prisco. La Procura sammaritana contesta loro l’associazione per delinquere finalizzata alla sostituzione di persona e truffa ai cittadini.