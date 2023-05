TUTTE LE FOTO. Auto a rogo nel garage, palazzo con otto famiglie avvolto da fumo e fiamme

CAPODRISE – Prima il fumo che è iniziato a salire dal basso, poi la visione delle fiamme. Un improvviso incendio nella notte si è registrato a Capodrise, in via Santa Croce.

All’interno di un palazzo di quattro piani, un’auto parcheggiata nel garage ha preso fuoco, incendiando il locale sottostante le case in cui vivono 8 famiglie. Il fumo e le alte fiamme hanno provocato una fuga delle persone in strada, impaurite da un incendio in piena notte, essendo da poco passate le ore 2.

Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco di Marcianise sul posto, supportati da un’autobotte proveniente dal comando centrale.

Caschi rossi e carabinieri stanno studiando i dettagli del rogo per capire cosa sia successo.

