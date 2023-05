TUTTE LE FOTO. Con un gommone nel sottopasso di viale Lincoln, così i vigili del fuoco hanno salvato due donne

Diversi gli interventi dei vigili in tutta la provincia.

CASERTA Questo pomeriggio verso le ore 15:30 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta nel sottopasso che collega via Ferrarecce a Viale Lincoln per soccorrere due donne rimaste bloccate nella loro auto a causa del sottopasso allagato. Le signore, rimaste incolumi, sono state prelevate dalla loro auto e portate in zona sicura dal personale specializzato S.A.( soccorso acquatico), intervenuto a supporto della squadra con un gommone. Ma i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone della città e della provincia, allertati da cittadini in difficoltà.