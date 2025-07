CASTEL VOLTURNO – Un violento incendio nel primo pomeriggio ha devastato un’area di vegetazione in viale Masolino da Panicale, propagandosi fino a distruggere completamente una Mini Cooper parcheggiata lungo la strada.

Sul posto sono intervenuti la Protezione Civile locale e i Vigili del Fuoco per domare le fiamme. Le cause del rogo, che non ha provocato vittime, sono al vaglio degli investigatori.