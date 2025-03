TUTTE LE FOTO. Paura in strada: auto si ribalta nel traffico. Ferito in codice rosso

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SAN PRISCO – Un’auto si è ribaltata questa mattina in via Agostino Stellato, nei pressi del colorificio. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara e le condizioni dell’autista, a bordo di una Lancia nera, non sono ottime. Non solo per l’impatto in sé, l’uomo alla guida, infatti, ha già patologie pregresse e per questo è stata decisa la modalità d’urgenza più alta, il codice rosso. L’ambulanza lo sta trasportando all’ospedale di Caserta.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, la polizia municipale di San Prisco, per ricostruire la scena e gestire la situazione. Ulteriori dettagli saranno forniti a seguito degli accertamenti in corso.