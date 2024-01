VIDEO E FOTO. CASERTA. Terrore al Rione Cappiello, albero crolla sulle auto in sosta

Ennesimo albero che crolla in città: è l’effetto dell’assenza di cura del verde pubblico da parte dell’amministrazione comunale.

CASERTA. Hanno udito il boato, si sono affacciati ed hanno notato quel grosso albero crollato sulle auto in sosta. E’ appena accaduto al Rione Cappiello di Caserta: si sono vissuti attimi di terrore perché, si pensava, che qualcuno potesse essere finito sotto al pino secolare che, invece, ha solo danneggiato numerose auto parcheggiate.

Sul posto si sono poi portati i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere l’albero ed a liberare le vetture sepolte sotto rami e tronco. Per Caserta, visto il modo in cui viene manutenuto e curato il verde pubblico, non è certo una novità veder crollare alberi al primo refolo di vento.

Il pino in questione ha, tra l’altro, distrutto anche la piccola cappella dedicata alla Madonna, posta nel rione.

In basso il video girato da Ciro Guerriero ed alcune immagini.