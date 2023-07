TUTTI I NOMI. ASSUNZIONI ALLA PROVINCIA. Il concorsino per 4 nuovi funzionari diventa un CONCORSONE: ecco i “miracolati” dallo scorrimento

CASERTA – È chiaro che i concorrenti entrati attraverso lo strumento dello scorrimento per la posizione di funzionario, categoria D dicasi istruttore direttivo amministrativo, all’interno della provincia di Caserta, non potranno essere d’accordo con la linea di giudizio che abbiamo dato sull’ampliamento clamoroso delle graduatorie dei concorsi che nel luglio del 2021 sono stati indetti dall’amministrazione guidata da Giorgio Magliocca. In pratica concorsi per la copertura di 46 posti che, poi sono diventati un numero pari a 90 e, infine, sono cresciuti ancora, superando quota 100 ampiamente.

Per quanto riguarda la procedura come istruttore direttivo amministrativo, i posti inizialmente messi a concorso erano quattro, poi, dopo l’approvazione del Piano triennale di fabbisogno del personale, messo in piedi a meno di un anno di distanza dalla procedura di selezione del 2021, i posti sono diventati otto. Infine, un ulteriore ampliamento della graduatoria ha portato al reclutamento di altri 8 istruttori direttivi amministrativo, per un totale di 16 assunti su un bando di concorso che è stato aperto per soli 4 posti.

Come già spiegato in altri articoli che abbiamo dedicato alla vicenda, questo allargamento postumo di procedure di concorso che, in realtà, avevano già visto l’iscrizione dei candidati, ha fatto sì che tutte quelle persone le quali avevano deciso di non partecipare a un concorso per soli 4 posti, una procedura “stretta” che comunque prevede dei costi e delle importanti ore di studio, si sono ritrovati in realtà fregati, perché le assunzioni in palio sono diventate otto e poi alla fine addirittura 16.

Allargare il numero delle assunzioni, il nostro avviso, equivale un comportamento scorretto, seppur non illegittimo, da parte dell’amministrazione provinciale di Caserta.

Chi vuole vederci della malignità, potrebbe pensare, addirittura, che in questo modo sia stato possibile far rientrare soggetti raccomandati, ma, chiaramente, senza la prova che tale allargamento sia stato partorito con questa maligna finalità, tutto ciò resta una teoria, come può essere qualsiasi altra.

Venendo, infine, ai nuovi 16 istruttori direttivi amministrativi della provincia di Caserta, le quattro persone vincitori del concorso sono sempre coloro di cui abbiamo scritto alcune settimane fa, ovvero Anna Di Martino, Giovanna Di Blasio, Sonia Perillo e Stefano D’Aiello.

Entreranno, poi, tramite lo scorrimento della graduatoria: Giovanna Ruotolo, Serena D’Andrea, Giovanni Petrillo, Costanza Di Nuzzo, Gaetano Antonio Di Rienzo, Francesco Semola, Antonietta Zaccariello, Alessio Rossi, Carlotta Alicandri, Francesca Rucco, Maria Gentile e Roberta Caiazzo.