TUTTI I NOMI. CAMORRA & LOCULI. Il ras e altri due già a rischio condanna, chiesto il processo per 8

SANTA MARIA A VICO – Si è conclusa con tre richieste di condanna presentate dal pm dell’Antimafia Landolfi al termine dell’udienza preliminare sulla vendita dei loculi e delle cappelle a Santa Maria a Vico, sporcate da corruzione e criminalità.

Sei anni richiesti per Carmine De Lucia, quindici anni per Domenico Nuzzo e 10 anni di carcere chiesti per Carmine Liparulo.

Le investigazioni hanno dimostrato come, attraverso condotte estorsive e corruttive, gli indagati avessero ottenuto

l’assegnazione di cappelle e loculi cimiteriali. In particolare, uno di loro aveva ottenuto l’assegnazione di una cappella

gentilizia del valore di 44mila euro estorta al titolare della società aggiudicataria dei lavori di ampliamento del cimitero di Santa Maria a Vico.

Per tutti gli altri imputati, il cui elenco trovate in calce all’articolo, c’è stata la richiesta di rinvio a giudizio.

Pietro Carfora classe 1956 via San Marco,

Pasquale Crisci classe 1976, via Loreto Santa Maria a Vico

De Lucia Clemente classe 1953, Maddaloni via Grotticella

Diglio Michele classe 1949 via Nazionale, Santa Maria a Vico

Giovanni Papa classe 1965 via Diana

Giuseppe Pascarella classe 1979, via San Vincenzo Santa Maria a Vico

Felice Valentino classe 1971, via Cupa San Marco Santa Maria a Vico

Sgambato Antonio classe 1960, via Fortini Maddaloni.