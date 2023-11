TUTTI I NOMI. Droga fuori le scuole vendute. I codici delle sostanze tra “servizio, caffè e bubbazza”

VILLA LITERNO – Tra una settimana si saprà se la richiesta di incompetenza territoriale del tribunale di Aversa, presentata da alcuni avvocati difensori dei 18 imputati, tra cui la legale Mirella Baldascino, riceverà parere positivo da parte del giudice della corte normanna, Caterina Anna Arpino.

In caso di parere positivo potrebbe allungarsi in maniera importante il tempo di questo processo, legato ad un’ordinanza della Procura di Aversa-Napoli Nord, esplosa in decine di arresto il giorno di San Valentino 2022.

Secondo le accuse degli investigatori, questo gruppo spacciava davanti le scuole e nelle piazze, utilizzando un linguaggio in codice con termine quali “Maria” (per la marijuana), “Mario” (per l’hashish) e “bubbazza” (per la cocaina).

Era la gestione dello spaccio di stupefacenti stroncato da una maxi indagine che portò 21 mesi fa all’esecuzione di ordinanze di custodia cautela a carico di 48 indagati, di cui 26 finiti in carcere, 10 ai domiciliari, tre denunciati a piede libero, tre divieti di dimora e 6 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’indagine denominata “Piazze Pulite” è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe e ha portato agli arresti tra le province di Caserta, Napoli ed Arezzo.

tutti i nomi:

1) RUSSO Giuseppe

2) TAMBURRINO Raffaele

3) GALOPPO Mario

4) VERSI Massimo

5)

ORSELLI Francesco6) DI FRATTA Giulia7) D’ALESSANDRO Rosa8) AMATO Glanluigi9) VITALE Vincenzo10)PAPA Gaetano11)DE SIMONE Roberta12)MARTINO Stefano13)DIANA Pietro14)ORABONA Concettina15)MADONNA Antonio16)INGELLIS Vincenzo17)CUCCETTI Mirco18)CATERINO Giuseppe