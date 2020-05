TUTTI I NOMI E LE CONDANNE. Clan Piccolo-Letizia, ecco la sentenza

MARCIANISE – L’operazione del marzo 2019 sgominò le parti ancora in vita del clan Piccolo Letizia. Oggi è stata emessa la sentenza dal gup del tribunale di Napoli Cananzi per i seguenti imputati.

Queste i nomi e le condanne:

Fabio Buanno 2 anni in continuazione per complessivi 7 anni e 4 mesi



Luigi Caterino 1 anno in continuazione per complessivi 8 anni e 7 mesiFrancesco Antonio Celeste 1 anno in continuazione per complessivi 5 anni e 6 mesiMaria Cristiano 6 anni e 8 mesiDe Lise Pietro 2 anni in continuazione per complessivi 9 anni e 4 mesiAndrea Letizia, 20 anni in continuazione per complessivi 30 anniAntonio Letizia 26 anniGiuseppe Letizia 8 anniPrimo Letizia 8 anniMichele Maietta 10 anni in continuazione per complessivi 12 anniAchille Piccolo 20 anniAngelo Piccolo 6 anni e 8 mesiPalma Piccolo Bellopede 6 anni e 8 mesiDomenico Piccolo 10 anniFrancesco Piccolo 13 anni e 4 mesi in continuazione con pena complessiva di 16 anni e 4 mesiPasquale Piccolo 20 anni in continuazione con pena complessiva a 27 anni e 6 mesiMario Russo 6 anni e 7 mesiVincenzo Timbone 9 anni e 6 mesiAlessandro Menditti assoltoAntonio Nacca 13 anni e 4 mesiLuigi Noia 10 anni e 8 mesiGiovanni Perreca 20 anniPettrone 3 anni e 6 mesi

Felice Napolitano assolto

Salvatore Ricciardi assolto

Gennaro Scognamiglio assolto

Salvatore Silvestre assolto

Nel collegio difensivo: avvocati Angelo Raucci, Dezio Ferraro, Gaetano Laiso, Andrea Piccolo, Renato Jappelli, Umberto Elia, Franco Liguori, Guglielmo Ventrone e Giuseppe Tessitore.