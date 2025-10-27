TUTTI I NOMI. La Provincia di Zannini e Magliocca. Mogli, mariti, cugini e nipoti: quanti parenti e “vip” assunti nei concorsi scandalo

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

CASERTA – E’ un pozzo senza fondo. Quanti articoli avete letto su CasertaCe rispetto ai concorsi più scandalosi di tutti i tempi, probabilmente su scala nazionale e internazionale, riferendoci a quelli banditi dall’amministrazione provinciale di Caserta e gestiti in tutto e per tutto – in ordine gerarchico – da Giovanni Zannini e dall’allora presidente, Giorgio Magliocca? Decine e decine. Eppure, escono sempre fuori nomi nuovi.

Sarebbe troppo interessante andare a vedere negli uffici della Provincia tutti quelli che si girano i pollici, messi lì da Zannini e Magliocca. E poi ci si chiede per quale motivo arrivino in mille alla manifestazione elettorale organizzata, si fa per dire, da Forza Italia, ma che in Zannini ha visto il suo artefice e protagonista, con la festa rovinata dalla DDA di Napoli che ha messo agli arresti domiciliari una delle sue pupille, Veronica Biondo.

Il sistema Zannini è fatto di cose come quella dei concorsi. E i concorsi alla provincia rappresentano solo la punta di lancio di un sistema fradicio, illegittimo e illegale perché quasi tutti quelli che sono entrati nell’amministrazione sono stati arruolati da Zannini. E potete star tranquilli che il 90% era presente all’evento di due sabati fa.

Dunque, i concorsi della provincia sono la quintessenza del sistema politico malato di Caserta, di cui Zannini costituisce la principale malattia. Vabbé, stavolta nell’elenco post-datato che pubblichiamo oggi, si vede che anche lui si è voluto prendere una soddisfazione familiare, con l’assunzione di una congiunta che di nome fa Annarita e di cognome fa Zannini e che, come avrebbe detto De Filippo, e ho detto tuttto.

La schifezza non sta nell’assunzione di vip, di soggetti interni a poteri forti ai quali si è voluto lisciare il pelo. Ma come vedrete dalla carrellata dei nomi, non ci si è accontentati di prendere uno per famiglia: due e anche tre, un marito e una moglie insieme.

Parentopoli a manetta. Una vera e propria orgia di iniquità protetta per troppo tempo anche dalla magistratura, ma che negli ultimi due anni è tornata a funzionare bene, anche per questi fatti. E scorriamolo questo evento. Questi sono pochi nomi rispetto alla massa scritta in questi anni e qualcuno manca ancora.

Ci sono Alessandro Cirillo e Giovanni Tirozzi, persone vicine all’ex Presidente della Provincia Giorgio Magliocca. Poi ci sono Nicola Fontana e Teresa Ricciardiello “confidenti” dell’altro ex presidente, Marcello de Rosa, ora caduto in disgrazia alla Provincia, con l’attuale numero uno Anacleto Colombiano, per volontà di Giovanni Zannini, sta provando a cancellare ogni atto compiuto nei mesi della reggenza.

La lista prosegue con una lunga serie di legami di sangue. Sono figli di amministratori o dipendenti: Raffaele Feliciello; figlio di un consigliere comunale di Parete del sindaco Gino Pellegrino, uno zanniano di ferro, con qualche scivolata; Serena D’Andrea, figlia di una dipendente, Maria Ida Di Bartolomeo, figlia di un dirigente dell’ASL Caserta, Anna Emanuela Merola, figlia di un ex dipendente; Domenica Santoro, figlia di un dipendente provinciale.

A questi si aggiungono i legami di parentela allargata. Angelo e Stefano D’Aiello sono nipoti del consigliere provinciale Angelo Campolattano; Annarita Zannini, come detto, è congiunta del consigliere regionale Giovanni Zannini; Sara Pagliari è cognata del dipendente, il cui fratello, Biagio Ienco, è a sua volta stato assunto. Gaetano Antonio Di Rienzo e Anna Merola, già citata, sono coniugi assunti insieme. Giuseppe Schiavone è marito della consigliera comunale di Carinaro Assunta Madonia.

Completano il quadro Mario Di Pippo, che ricopre anche il ruolo di vicesindaco di Roccamonfina, Antonietta Zaccariello, figlia dell’ex consigliere provinciale Francesco Zaccariello. Un caso particolare, infine, è quello dei fratelli Mario e Gianluca Mondini, assunti nella stessa tornata.

Tanti altri nomi noti li sapete già, da Gigi Bove a Chiara Campoli, passando per Rachele Barbarano, Giulia Fucci e Raffaella Zagaria, e metterci a ripeterli tutti sarebbe troppo anche per noi.