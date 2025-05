TUTTI I NOMI. Maxi truffa con falsi incidenti nel casertano: coinvolti anche dei medici. Pioggia di soldi dalle assicurazioni

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Una rete ben organizzata di falsi incidenti stradali e referti medici contraffatti è finita al centro di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano, che ha chiuso le indagini nei confronti di 21 persone, in gran parte residenti nella provincia di Caserta, ma con coinvolgimenti anche nel napoletano e in Irpinia.

L’indagine ha svelato un sistema collaudato, in cui figure professionali e cittadini comuni hanno collaborato per mettere in piedi un sofisticato schema truffaldino.

Il meccanismo della truffa si basava su sinistri mai avvenuti, documentati da esami clinici falsificati, grazie alla complicità di medici, un radiologo e strutture sanitarie disposte a rilasciare certificazioni mendaci. Le lesioni venivano attribuite a soggetti che in realtà non avevano subito alcun danno, con l’obiettivo di ottenere indebiti risarcimenti da un importante gruppo assicurativo con sede a Milano, parte offesa nel procedimento.

i nomi

Le attività illecite si sono svolte principalmente tra Milano e l’agro Aversano, ma gli indagati provengono in gran parte dal casertano, confermando un legame diretto tra il territorio e la truffa.

Tra questi figurano Francesco Gaglione, 34 anni, di Capodrise; Marcello Lettucci, 27 anni, di Marano di Napoli; Francesca Rinaldi, 28 anni, di Melito di Napoli; Claudio Di Pasquale, 52 anni, di Sessa Aurunca; Leonardo Apuzzo, 48 anni, di Bellona; Carmine Delle Bovi, 41 anni, di Grottolella; Milziade Pagliuca, 34 anni, di Cesinali; Sossio Vitale, 51 anni, di Trentola Ducenta; Francesco Pomponio, 25 anni, di Cardito; Maria Regina Coppola, 60 anni, di Brusciano; Michele Stringile, 30 anni, di Acerra; Alessia Del Prete, 27 anni, di Casal di Principe; Anna Damiano, 62 anni, di Casoria; Primo Matano, 41 anni, di Sessa Aurunca; Rudjon Hoxha, 35 anni, di Giugliano in Campania; Vincenzo Montano, 39 anni, di Acerra; Warda Rahal, 39 anni, di Avellino; Roberto Di Resta, 23 anni, di Sessa Aurunca; Alessandra Orabona, 31 anni, anch’ella di Sessa Aurunca; Giuseppe De Santis, 61 anni, di Napoli e Mario D’Angelo, 65 anni, sempre residente a Napoli.