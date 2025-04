TUTTI I NOMI. Scontri tra ultras durante Casertana-Foggia: slitta l’udienza preliminare per 14 imputati

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Ancora un rinvio per l’udienza preliminare relativa agli scontri tra ultras avvenuti lo scorso 4 dicembre 2023, in occasione della partita Casertana-Foggia. Il procedimento, che vede coinvolti 14 tifosi delle due tifoserie, non è riuscito a decollare nemmeno nella giornata di giovedì, a causa di un legittimo impedimento presentato da alcuni avvocati difensori pugliesi.

Per alcuni dei tifosi casertani imputati, poi, c’è anche la possibilità della cosiddetta Messa alla prova, che consente di sospendere il procedimento penale per alcuni reati. L’imputato può evitare la condanna e il processo, se si impegna a svolgere lavori socialmente utili.

Il gup del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giovanna Riello, ha disposto il rinvio dell’udienza al prossimo 25 novembre.

A rischio processo ci sono 14 imputati: Salvatore Fedele 45 anni, Lorenzo Russo 26 anni, Ciro Fiore 24anni, Maurizio Gatto 41 anni, Benito Isone 33 anni, Giuseppe Farina 31 anni, Dinis Yuvchyk 21 anni, Lorenzo Lubrano 31anni, residente a Pignataro Maggiore), tutti casertani unitamente ai foggiani Daniele Leone 38 anni Mario Domenico Russo 25 anni, Francesco Berlingieri 49 anni Sergio Perekhodko 27 anni, Roberto Braccio 34anni e Antonio Turi 26 anni

Gli episodi contestati fanno riferimento a violenti scontri tra opposte fazioni di ultras, verificatisi in prossimità dello stadio, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e causato diversi momenti di tensione.

Nel collegio difensivo sono molti gli avvocati presenti, sia casertani sia pugliesi, tra cui i legali Bruno moscatiello e Gerardo Marrocco.