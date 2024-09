È successo questa mattina, domenica, poco prima delle 11

SANTA MARIA A VICO – Un uomo in evidente stato di ebrezza è caduto dal balcone della sua abitazione al primo piano di via Panoramica, a Santa Maria a Vico. È successo questa mattina, domenica, poco prima delle 11.

L’uomo, 50enne originario dell’Est Europa, è rimasto ferito e contuso in molti punti, ma non è in pericolo di vita.