ULTIM’ORA. CASERTA. 34enne trovato morto nel bagno di casa

CASERTA – È stato rinvenuto il cadavere di un uomo di 34 anni a Caserta, in via Tiziano.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza all’interno dell’abitazione, non distante da via Ruggiero e dal Comando Brigata Bersaglieri Garibaldi.

Gli operatori del 118 hanno rinvenuto il cadavere del trentaquattrenne in bagno. L’uomo era già morto da diverso tempo e i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.