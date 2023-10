Non sembrerebbero esserci feriti

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Le forze dell’ordine sono intervenute, questa sera, presso il complesso popolare Iacp in via Raffaello per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Secondo una sommaria ricostruzione sarebbero stati esplosi alcuni colpi di arma ancora non quantificati. Indagini in corso per chiarire dinamica. Nessun ferito. Seguiranno aggiornamenti