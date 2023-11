MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Un brutto incidente stradale si è verificato intorno alle 21.30 di questa sera alla rotonda “Palazzi Cirio”.

Un veicolo in transito, non ancora identificato, ha investito in pieno uno scooter con in sella il 47 enne G.P purtroppo deceduto.

Sul posto stanno operando le pattuglie dei carabinieri e della polizia municipale. È caccia ora al pirata della strada.