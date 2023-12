ULTIMORA Sparatoria nelle case popolari di S. MARIA C.V. Giovane ferisce zio 57enne. ECCO COM’È ANDATA

Un’area storicamente problematica dove continuano a girare troppe armi

S.MARUA CAPUA VETERE – Le case popolari di Santa Maria Capua Vetere, per intenderci, quelle storiche di via Giotto, alle quali si accede da via dei Romani, si confermano un ruolo pericoloso. Soprattutto , un posto in cui girano e sono conservate troppe armi.

Pochi minuti fa è successo qualcosa di drammatico. A sparare, stavolta, sarebbe stato N. M giovane problematico che, secondo le prime ricostruzioni, ancora da confermare, avrebbe sparato alcuni colpi attingendo con un proiettile il cinquantasettenne S. L., suo zio, trasportato poi, dopo l’arrivo del 118, l’ospedale civile di Caserta. I colpi sparato sarebbero stati diversi e la rabbia di N. M. sarebbe stata scatenata dal fatto che il 57enne avrebbe tamponato e fatto cadere il suo motorino. Il giovane avrebbe visto la scena dalla finestra di casa, sarebbe sceso e avrebbe sparato allo zio Uno dei proiettili si sarebbe conficcato nella caviglia della vittima. A quanto sembra, in un primo tempo era sembrato che a sparare fosse stata una donna, una congiunta di N. M .

Se ci saranno altri aggiornamenti, vi terremo naturalmente informati pressoché invenzione live