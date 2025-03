ULTIM’ORA. Uomo si barrica in casa e minaccia di far saltare in aria il palazzo con il gas

Sconosciute, al momento, le ragioni alla base del gesto.

CASTEL VOLTURNO – Un uomo si è barrico in un appartamento ubicato al settimo piano del complesso Royal Residence, in località Pinetamare, a Castel Volturno minacciando di far saltare tutto in aria innescando una esplosione con il gas.

Sul posto sono arrivati i negoziatori della Polizia di Stato, unitamente a una violante, i vigili del fuoco e un’ ambulanza del 118 che stanno cercando di convincere l’uomo a desistere dalla sue intenzioni.

