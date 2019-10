Un bicchiere di troppo alla sagra della Castagna e del Tartufo: denunciato e patente ritirata per un casertano

CASERTA (red.cro.) – E’ scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino a carico di un automobilista della provincia di Caserta che nel corso del controllo eseguito dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, manifestava un evidente stato di alterazione psicomotoria conseguente all’abuso di alcool, accertato mediante l’esame etilometrico. Immediato il ritiro della patente di guida. Per il weekend appena trascorso, il Comando Provinciale di Avellino ha predisposto una serie di servizi straordinari finalizzati al controllo del territorio della Compagnia di Montella, anche in occasione della 42a Sagra della Castagna e del Tartufo che, come ogni anno, ha attirato turisti anche dalle province e dalle regioni limitrofe. L’impiego maggiore di Carabinieri, è stato preordinato proprio a Bagnoli Irpino e lungo le arterie principali che portano in Alta Irpinia, rese sicuramente più caotiche dai numerosi visitatori che hanno partecipato alla citata kermesse.