Un infarto uccide Raffaele, muore a 59 anni

MADDALONI – Era tornato dal nord, dall’Emilia, dove aveva per anni ricoperto il ruolo di guardiano di un deposito, Raffaele Uccello, deceduto questa mattina a seguito di un malore improvviso.

Il 59enne, originario di Santa Maria a Vico, come detto, era sceso dal nord per tornare a vivere a Maddaloni, nell’abitazione di famiglia in via Cancello.

Stamattina Raffaele è stato colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo, nonostante la corsa sul posto da parte dei sanitari del 118.

Già nella giornata di domani, giovedì, dovrebbero celebrarsi i funerali nella “sua” Santa Maria a Vico.