PARETE – È morto in queste ore C.B., il 61enne di Parete coinvolto in un violento incidente stradale in moto avvenuto ieri lungo la Provinciale 335, che unisce proprio la città di Parete e quella di Trentola Ducenta.

Poco chiare ancora le cause dell’impatto che ha coinvolto l’uomo, spirato in ospedale, e il 44enne, in gravi condizioni alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.