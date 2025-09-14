Una bottiglia di vino da 400 euro sulla tavola della cena di Magliocca con i compagni di scuola. In molti si sono sorpresi. Anche noi… ma del fatto che non ci fosse un Gold Label da 5mila euro
14 Settembre 2025 - 17:37
PIGNATARO MAGGIORE (g. g.) – Ci raccontano che diversi frequentatori del social Facebook si sarebbero sorpresi nel vedere che, durante una cena di rimpatriata tra compagni di scuola, organizzata principalmente dall’ex presidente della Provincia, nonché ex sindaco di Pignataro Maggiore, Giorgio Magliocca, sia comparsa almeno una bottiglia di vino Sassicaia, annata 2018, dal prezzo al dettaglio di circa 490 euro.
Loro, i frequentatori di Facebook, si sono sorpresi.
Noi no.
Perché noi no?
Scrivete nella barra di ricerca Google: “Giorgio Magliocca Casertace” e, dopo aver sfogliato un centinaio di pagine e cinquecento – barra seicento – articoli, esclamerete:
“Ah, ok, perciò Casertace non si è sorpreso.”