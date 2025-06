Uomo morto in casa da giorni: la drammatica scoperta

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SANTA MARIA LA FOSSA – Un grave episodio ha scosso il centro cittadino nella tarda mattinata di oggi. In un’abitazione di via Conte, un uomo di 79 anni, Giovanni M., è stato rinvenuto privo di vita. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini, preoccupati per la sua prolungata assenza e per il silenzio insolito proveniente dalla casa.

All’arrivo dei carabinieri della stazione di Santa Maria Capua Vetere e del personale sanitario, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. Il corpo dell’uomo, che viveva da solo, si trovava in avanzato stato di decomposizione, segno che la morte potrebbe risalire ad alcuni giorni prima del ritrovamento.

Le prime verifiche non hanno evidenziato segni di violenza o elementi sospetti, motivo per cui l’ipotesi prevalente è quella di un decesso per cause naturali. Tuttavia, sarà l’autorità giudiziaria a decidere se procedere con ulteriori accertamenti.

L’episodio riapre il tema della solitudine tra gli anziani, in particolare nelle piccole comunità.