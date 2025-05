Uomo si denuda in auto e prova ad avvicinarsi a ragazze in strada

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SAN PRISCO – Nel pomeriggio di ieri, mercoledì, a San Prisco, in via Torino, poco dopo le 16:30, Una giovane stava camminando da sola lungo la strada quando è stata avvicinata da un uomo alla guida di una vettura di colore nero, che ha finto di chiedere informazioni su come raggiungere Santa Maria Capua Vetere.

La ragazza, inizialmente tranquilla, ha indicato la direzione. Ma pochi secondi dopo, l’uomo è tornato indietro con una nuova scusa per attirare nuovamente la sua attenzione. A quel punto, la situazione ha assunto contorni sconcertanti: l’uomo era completamente nudo nella parte inferiore del corpo, con i pantaloni abbassati.

Scioccata e paralizzata dal panico, la giovane non è riuscita a leggere la targa dell’auto, mentre il soggetto è ripartito a tutta velocità, facendo perdere le proprie tracce.

A rendere noto l’accaduto è stata la stessa ragazza, che ha deciso di condividere quanto vissuto sui social per mettere in guardia altre persone. Secondo il suo racconto, l’uomo avrebbe avuto circa 50 anni.