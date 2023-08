“Vado un attimo dal meccanico” e scompare nel nulla. Torna a casa all’alba ma non ricorda niente

PIETRAMELARA – Dopo molte ore di apprensione, è tornata a casa Grazia, la cinquantenne di Pietramelara scomparsa ieri, lunedì.

La donna sembrava essere svanita nel nulla, dopo che aveva preso l’auto e deve uscire di casa.

Ai parenti aveva dichiarato di dover andare dal meccanico, luogo che, però, non ha mai raggiunto. Questa mattina, infine, la bella notizia: la signora è tornata presso la sua abitazione.

Ai parenti ha spiegato che non ricorda nulla delle ore precedenti e quindi, a causa di questo stato di amnesia che ha subito, non sa come e dove ha passato la notte.