“Vendo biglietti per il concerto dei Coldplay” ma è tutta una truffa: denunciato 18enne casertano

Denunciato dalla vittima che ha allertato i carabinieri.

CASERTA. Ha truffato una fan dei Coldplay inducendola a comprare due biglietti per il concerto tenutosi a Milano lo scorso maggio ma, una volta ricevuti i 280 euro pattuiti, è scomparso “dall’etere” ed alla sua vittima i due ticket non sono mai arrivati. La vittima della truffa, non ricevendo i biglietti ha poi contattato i carabinieri che, analizzando il profilo facebook del truffatore, sono riusciti a risalire ad un 18enne casertano , denunciato. Il giovane ora rischia una condanna a tre anni di reclusione.