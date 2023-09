VENTO FORTE. Tragedia sfiorata in via Napoli: luminaria crolla su auto in sosta

La Protezione Civile regionale ha diramato l’allerta meteo

VAIRANO PATENORA – Si registrano, purtroppo, i primi disagi dovuti alle forti raffiche di vento che in queste ore stanno interessando la regione Campania e per le quali la Protezione Civile regionale ha diramato l’allerta meteo ( CLICCA E LEGGI) . In via Napoli a Vairano Patenora il forte vento ha spazzato via le luminarie, che interessavano la suddetta strada, facendole cadere su una vettura in sosta. Tempestivamente sul posto si sono portati gli operai dell’impresa d’installazione ed hanno provveduto alla rimozione della struttura restante mentre i carabinieri della locale stazione hanno effettuato i rilievi del caso e provveduto alla gestione dei disagi legati alla circolazione.