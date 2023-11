VIDEO E FOTO. MONDRAGONE. Tombino killer sulla Domiziana, fissati i funerali di Giovanni Pagliuca

Stamattina l’ennesimo sopralluogo delle forze dell’ordine.

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Tombino killer sulla Domiziana. Questa mattina le forze dell’ordine hanno eseguito un ennesimo sopralluogo alla rotonda dei “Palazzi Cirio”, dove giovedì scorso, 23 novembre, in un incidente stradale ha perso la vita il 50enne Giovanni Pagliuca. A distanza di 6 giorni dalla tragedia, è stata fatta finalmente luce sulle cause del sinistro avvenuto non per colpa di un’auto pirata, come affermato quella sera da alcuni testimoni, bensì per colpa di un tombino non in sicurezza, come mostrano le immagini estrapolate dalle telecamere di alcuni esercizi commerciali. Alle 20.45 circa, la ruota del motorino di Giovanni si à incastrata nel tombino e l’uomo è finito a terra, sbattendo la testa sull’asfalto e perdendo la vita sul colpo. Una tragedia che quasi certamente poteva essere evitata, se quel tombino non fosse stato nelle condizioni di creare un vero e proprio pericolo per i passanti e per gli automobilisti. I funerali di Giovanni si terranno mercoledì 29 novembre alle ore 15.00, nella chiesa di San Rufino al Viale Margherita.