IL VIDEO. Vincenzo Capuano apre la sua 18esima pizzeria nel cuore di CASERTA. Gratis pizza e la pasta e patate di nonno Enzo, star dei social

A seguire il concerto di un cantante nazionale e una premiazione. Appuntamento a giovedì 21 dicembre. ECCO DOVE

CASERTA – L’annuncio arriva direttamente dai canali social di Vincenzo Capuano:

“Ogni NUOVA APERTURA è Un sogno che diventa realtà. La nostra 18 Pizzeria nascerà nel cuore di CASERTA , ormai nota non solo per le sue bellezze , ma anche per i tanti bravi colleghi Casertani. Io e Nonno Enzo vi aspettiamo Giovedì 21 Dicembre ore 19:00 in Piazza MATTEOTTI ( Al centro della piazza) con Pizze Gratis , Pasta e patate illimitata per tutta la sera. ++Per Le prime 50 Persone una maglia Capuano Serie limitata in regalo, e per le prime 100 Persone un Numerino per poter ricevere in regalo tanti gadget, cene e le famose forbici in oro. Per rendere ancora più unica quella serata ci sarà un cantante di fama Nazionale ad esibirsi oltre a free bar e tanti spettacoli. E come ha Detto il nonno “Che vuo Cchiu” VI ASPETTIAMO”