VINCITA AL LOTTO. I Numeri Extra fanno felice giocatore casertano

CASERTA – Fine settimana fortunato per la Campania grazie al 10eLotto. Come riporta Agipronews, tra i concorsi di venerdì 30 e sabato 31 maggio, nella regione sono stati distribuiti premi per oltre 77mila euro.

In provincia di Caserta c’è da segnalare i 6mila euro vinti a Trentola Ducenta grazie a tre Numeri Extra indovinati in un esercizio commerciale di via Circumvallazione.

La vincita più alta, invece, è stata registrata sabato 31 maggio a Napoli, in un punto vendita di via Giulio Cesare, dove un fortunato giocatore ha portato a casa ben 50mila euro grazie a un “9” Oro, risultato il premio maggiore della giornata a livello nazionale.

Sempre lo stesso giorno, la fortuna ha toccato anche Monte di Procida, dove sono stati vinti 10mila euro con un “6” giocato in un esercizio di Corso Giuseppe Garibaldi. A Pompei, invece, un “1” Oro ha fruttato 6.300 euro in un punto vendita della Strada Statale 145.

La provincia di Napoli continua a distinguersi anche con una vincita da 5mila euro realizzata a Saviano grazie a un “4” Doppio Oro giocato in via San Francesco d’Assisi.