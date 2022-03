APPIA & DOLORE. Terribile scontro frontale nei pressi del bar Nocera. 28enne gravissimo, operato d’urgenza

CASAGIOVE– Uno scontro frontale che ha spaventato anche chi vive lungo la Statale Appia e dunque abituato agli incidenti stradali, purtroppo numerosissimi, soprattutto nelle ore serali, notturne e di prima mattina, quando, senza traffico, l’imprudenza dei “driver” regna sovrana. Quello accaduto stanotte, è stato un vero e proprio scontro frontale consumatosi all’altezza della Caffetteria Nocera di Casagiove. Ad avere la peggio A.M., 28 anni, soccorso dal personale medico ed infermieristico del 118, e poi ricoverato in codice rosso nell’ospedale civile di Caserta, dov’è stato sottoposto un delicato intervento chirurgico di urgenza realizzato per porre rimedio a gravi lesioni alla milza e alla vescica. Il 28enne, risultato, tra le altre cose, positivi al Covid, è stato successivamente intubato ed è un corso il suo trasferimento nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.