Violenza sessuale sull’ex moglie: condannato 50enne

Confermata la condanna di primo grado

BELLONA – La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di primo grado, a 3 anni e 7 mesi di

reclusione, per G.M., 50enne di Bellona, accusato di maltrattamenti e violenza sessuale sulla moglie. La donna dal 2005 era vittima di un comportamento prevaricatore e ossessivo da parte dell’imputato, culminato, sostiene l’accusa, in un episodio di violenza sessuale nel 2016. La donna, vessata per anni, ha trovato il coraggio di denunciare, confermando le sue parole anche attraverso il racconto di familiari e amici.