VIOLENZE IN CARCERE. Sfilano i testi. “Picchiati da più di 40 agenti, mentre la commissaria cercava di bloccarli”

Nuova udienza del processo che vede alla sbarra più di 100 imputati.

SANTA MARIA CAPUA VETERE – (gv) Processo violenze nel carcere. Oggi è stato sentito il teste persona offesa Mario Raffaele De Luca, che ha confermato i pestaggi e la violenza subita il giorno 6 aprile 2020, visionando anche il video, ma ha precisato che la maggior parte degli agenti autori delle violenze non li aveva mai visti benché detenuto da molto tempo e impegnato come operaio all’interno del carcere. Quindi ha riferito che verosimilmente questi agenti facevano parte di un altro carcere.Il teste ha precisato che mentre veniva malmenato da tali agenti, la commissaria gridava basta basta !e gesticolava cercando di bloccare gli agenti che, a dire del teste, erano tantissimi , sicuramente più di 40. Il teste ha precisato che veniva sottratto da tali pestaggi dall’ispettore di reparto che fuma il sigaro riconosciuto in Mezzarano e anche dall’ispettore Biondi, che lo aveva invece aiutato all’inizio della perquisizione quando al teste era stato imposto di denudarsi anche davanti ad agenti donne che avevano il casco. Prima di iniziare l’udienza, il difensore della Commissaria ha chiesto ed ottenuto la correzione del verbale dibattimentale della scorsa udienza dove il teste Malinconico aveva precisato che non aveva visto la Commissaria indicare i detenuti da picchiare, ma che la stessa gesticolava indicando no, tanto è vero che lo stesso Malinconico aveva riferito che davanti la Commissaria sia lui che i suoi compagni non erano stati picchiati; mentre nel verbale dibattimentale per un errore materiale, riconosciuto rilevante dallo stesso p.m. in udienza, è stato riportato erroneamente che Malinconico aveva detto che la Commissaria indicava quale detenuto picchiare. Prossima udienza giovedì con il controesame dei difensori. Nel collegio difensivo,tra gli altri, avv.Stellato, avv. Giaquinto, avv. De Stavola, avv. Raucci, avv. Tornatora, avv.Razzino.