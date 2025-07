ZANZARA KILLER, Febbre del Nilo: ancora una vittima nel casertano

Era ricoverato all’ospedale Moscati di Aversa. Il paziente presentava un quadro clinico già compromesso

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

TRENTOLA DUCENTA – Salgono a due le vittime decedute per il virus West Nile. Dopo il decesso di Aniello Lettieri, 80 anni, della frazione Montedecoro di Maddaloni, nella serata di ieri è deceduto un 68enne residente a Trentola Ducenta, ricoverato, presso l’ospedale Moscati di Aversa, da alcuni giorni in condizioni critiche. Il paziente, secondo quanto emerso, presentava un quadro clinico già compromesso da patologie pregresse e il virus avrebbe agito come concausa scatenante, aggravando ulteriormente il suo stato di salute.

Nelle prime settimane dell’estate 2025, l’Italia ha registrato un netto incremento dei casi di febbre del Nilo occidentale rispetto all’anno precedente. Secondo i dati ufficiali, al 25 luglio risultano 44 contagi confermati, contro i 13 dello stesso periodo del 2024. Tra questi, 23 sono classificati come forme neuroinvasive, ovvero con coinvolgimento del sistema nervoso centrale. La provincia di Latina si configura come l’epicentro del contagio, con 21 casi su 32, rappresentando quindi oltre due terzi del totale nazionale.

Il primo decesso, in Italia, è avvenuto lo scorso 21 luglio, quando una donna di 82 anni, residente a Nerola (in provincia di Roma), è deceduta all’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi (in provincia di Latina), dopo aver contratto il virus. I