10 ARRESTI. Scoperto mercato criminali di scommesse illegali

AVERSA – In data odierna, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord; rilevato che l’ordinanza ha dato luogo alla sottoposizione alla misura cautelare in carcere per tre soggetti, alla misura degli arresti domiciliari per sette soggetti e all’obbligo di dimora per un altro soggetto, per i delitti di associazione per delinquere finalizzata alla raccolta di scommesse clandestine, riciclaggio e peculato, con l’aggravante della transnazionalità; letto l’art. 5 comma 1° del Divo 106/2006, così come modificato dalla Legge 188/2021.

Accertata la ramificazione dell’attività – che ha interessato una pluralità di agenzie e di esercizi di rivendita, siti sul territorio – nella sistematicità e reiterazione dell’attività – nel valore ingente delle somme giocate (e quindi negli illeciti profitti), nonché nella proiezione internazionale dell’attività, atteso che i profitti venivano destinati a società austriaca e, pertanto, nella complessità dell’attività svolta, che ha richiesto l’emissione di sette ordini di indagine europea (in Serbia e in Austria).

Un ulteriore aspetto di rilevanza pubblica è rappresentato dall’elevatezza del danno erariale che è conseguito dall’attività illecita, assommante a svariati milioni di euro ai, danni dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, che non ha potuto riscuotere.- dalle scommesse clandestine e dalle attività di gioco illecite – il PREU (prelievo unico erariale) spettante per legge; rilevato che tale fenomeno si ascrive nell’ambito di una ricorrente presenza del fenomeno dell’abusivismo nel settore del gioco e delle scommesse, con effetti perversi anche nella vita dei singoli, alimentando la ludopatia.