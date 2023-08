11:55 ESCLUSIVA MADDALONI. Blitz di Carabinieri di Arpac e Vigili del Fuoco nella casa di un noto imprenditore edile. Nell’area circostante trovata…

Il fatto si è verificato ieri mattina. Tre mesi fa, nel cantiere dell’impresa, un operaio aveva perso la vita

MADDALONI – Sono stati mesi complicati per l’imprenditore C.G. di Maddaloni. Circa 3 mesi fa la morte di un operaio sul suo cantiere, dopo una decina di giorni d’agonia, ieri mattina la visita in forze presso la sua abitazione in via Appia di Carabinieri, personale Arpac e, a quanto pare, anche unità dei Vigili del Fuoco.

Attualmente, l’impresa di costruzioni edili riconducibile a C.G. è formalmente intestata a sua moglie M.A.B.

I Carabinieri e tutti gli altri, tra Arpac e Vigili del Fuoco, si sono concentrati sull’ampia area di circa 1000 metri quadri in uno spazio retrostante la casa di abitazione.

Lì è stata rinvenuta una discarica a cielo aperto, insieme a tutte le attrezzature che servono all’imprenditore per esercitare la propria attività.

I Carabinieri hanno trovato soprattutto scarti edili il cui smaltimento, come si sa, è regolato dalla legge e comporta significativi costi a carico delle aziende che operano nei diversi cantieri edili.

Non si sa ancora se e in che misura l’impresa di C.G., intestata alla moglie M.A.B., sia stata sanzionata per il presunto reato di sversamento abusivo. Nelle prossime ore cercheremo di saperne di più.