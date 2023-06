12ENNE UCCISO DA UN’AUTO. Qualcuno ha rubato il cellulare di Valerio dopo l’incidente: “Ridatelo ai genitori”

La circostanza è stata resa nota da un agente della polizia municipale di San Nicola la Strada

SAN NICOLA LA STRADA – È emerso un particolare rispetto alle indagini e a i rilievi dopo l’incidente stradale che ha provocato la morte del 12enne Valerio Buzzo, deceduto ieri, martedì, all’ospedale di Caserta, a seguito delle ferite riportate.

Qualcuno avrebbe fatto scomparire il cellulare che il bambino aveva con sé, irrintracciabile dal momento dello schianto. Chiunque l’avesse trovato o preso, può portarlo al Comando Polizia Municipale di San Nicola, anche per rispondere ad un desiderio dei genitori.

L’APPELLO

Sono Lino Tiscione, vigile urbano di San Nicola la Strada, il giorno 2/6/2023 quel giorno dell’incidente, abbiamo rilevato l’incidente io e la collega lannone. Al termine dei rilievi non si è rinvenuto il cellulare di Valerio! Chiunque l’avesse trovato e/o preso, può portarlo al Comando Polizia Municipale di San Nicola! È anche un desiderio dei genitori! In modo speciale in questo momento particolare! Ciao Valerio