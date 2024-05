NOME e FOTO. Schianto sulla Variante tra la zona Industriale e San Clemente: 20enne muore dopo volo dal viadotto, grave il fratello

Poco dopo l’una di questa notte all’altezza dell’uscita Saint Gobain in direzione Caserta. In calce all’articolo la nota dei vigili del fuoco

MADDALONI/CASERTA – E’ di un morto e un ferito grave il bilancio del tragico incidente registrato ieri sera sulla Variante Anas all’altezza dell’uscita Saint Gobain, di cui vi abbiamo dato notizia in un primo lancio (CLIKKA E LEGGI)

La Peugeot a bordo della quale viaggiavano due fratelli giovanissimi, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe ribaltata più volte. In seguito al violento impatto uno dei ragazzi è stato sbalzato fuori dall’abitacolo cadendo nel viadotto. Il fratell, invece, è rimasto incastrato tra le lamiere. I vigili del fuoco si sono calati nel viadotto per recuperare il giovane, un 20enne di Maddaloni, Alfonso Cerreto che però, purtroppo, non ce l’ha fatta.

Il fratello della vittima, invece, risulta ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Nel sinistro sarebbe coinvolta un’altra vettura. Allertato su quanto avvenuto nel corso della notte, il sindaco di Maddaloni, Andrea De Filippo, ha voluto esprimere il suo cordoglio alla famiglia del giovane deceduto.