14 ARRESTI. Droga, estorsioni e traffico d’armi, maxi blitz della polizia

Nella scorsa notte la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Catania, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 14 soggetti ritenuti appartenenti al clan Scalisi, operante nel territorio di Adrano.

Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsione, detenzione abusiva di armi, ricettazione, danneggiamenti a seguito di incendio e accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti. Tutti reati aggravati dall’agevolazione dell’attività del sodalizio mafioso.

L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Catania e dal Commissariato di P.S. di Adrano, coordinati dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, con la collaborazione delle Squadre Mobili di Napoli, Caserta, Taranto, Nuoro, Sassari, Udine, Pavia, Siracusa, Chieti e del Commissariato di Caltagirone.

Questi arresti si aggiungono ai fermi già eseguiti nei giorni scorsi nei confronti di 10 altri soggetti della stessa compagine criminale. Dopo la convalida, il Gip ha disposto anche per loro la custodia cautelare in carcere.

In totale, le indagini hanno interessato più di 30 persone.