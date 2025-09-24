15enne scomparsa da una casa famiglia di San Nicola la Strada: si indaga su un possibile allontanamento volontario

Il cognome della ragazza, Volante, non è particolarmente diffuso nella provincia di Caserta, il che fa pensare che Morena non sia originaria del territorio, ma che sia stata affidata alla struttura da un’altra zona

SAN NICOLA LA STRADA — È scomparsa da oltre 24 ore Morena Volante, 15 anni, ospite di una casa famiglia a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta. La giovane si sarebbe allontanata nella giornata di martedì 23 settembre, facendo perdere ogni traccia. Da allora, nessuno l’ha più vista né sentita.

Il caso desta forte preoccupazione, anche per via dei recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto adolescenti scomparsi in circostanze misteriose. Tuttavia, gli inquirenti non escludono l’ipotesi di un allontanamento volontario, anche se al momento nessuna pista viene tralasciata.

Il cognome della ragazza, Volante, non è particolarmente diffuso nella provincia di Caserta, il che fa pensare che Morena non sia originaria del territorio, ma che sia stata affidata alla struttura da un’altra zona. Non è chiaro se i genitori abbiano ancora la potestà genitoriale: in casi come questo, la responsabilità legale ricade sul direttore della casa famiglia, che ha già sporto regolare denuncia alle autorità.

Chiunque abbia informazioni utili è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine o i numeri dedicati: 351 3193524 oppure 351 2021370.

L’appello è rivolto a tutti: ogni dettaglio, anche il più piccolo, potrebbe rivelarsi decisivo.