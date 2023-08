15enne trova un portafogli pieno di contanti alla stazione e lo restituisce. “L’onestà, oggi, è una scelta rivoluzionaria”

L’incredulità del legittimo proprietario, che stava disperando per lo smarrimento del denaro e dei documenti personali

TEANO (Elio Zanni & [email protected]) – È una bella storia, è accaduta a Teano e vede come protagonista positivo un giovanissimo sidicino: per questo il fatto è perlomeno meritevole di essere raccontato.

Il personaggio principale è lui: F. M., appena 15enne, studente. Meriterebbe un premio e forse accadrà, ma per il momento alza le mani come a dire: l’onestà, oggi come oggi, è una scelta rivoluzionaria. Lui, ieri pomeriggio, nei pressi della stazione ferroviaria di Teano Scalo ha trovato un portafoglio che conteneva documenti, tessera sanitaria, carte di credito e soprattutto tanto denaro contante.

La cifra all’interno era a dir poco notevole, per un ragazzo della sua età. Tutti quei soldi gli sarebbero tornati utili per acquistare chissà quale e quanti smartphone di ultima generazione o per trascorrere un ben mese di vacanze in una bellissima località di mare. E invece no, qualcosa dentro (l’educazione ricevuta dai genitori in primis) deve avergli suggerito un comportamento differente, onesto, civile.

Infatti, il giovane, raccolto il portafoglio (nei pressi di una seduta della stazione ferroviaria), lo ha appena aperto giusto per vedere cosa contenesse e quindi, senza ulteriori indugi, ha formulato il numero di telefono dei Carabinieri.

Ed ecco il secondo miracolo: proprio in quell’istante, telefonata in corso, al cospetto dei militari dell’arma della caserma di Teano, al comando del maresciallo Salvatore Canelli, c’era il legittimo proprietario del portafoglio che affannosamente perfezionava la denuncia di smarrimento; anche dei documenti personali.

I carabinieri hanno trasferito la notizia all’uomo che, giustamente, dallo sconforto più totale è passato a sentimenti migliori mentre un sorriso gli solcava già il viso.

È finita bene, insomma, per Franco Martino della frazione Pugliano di Teano, che ieri era giunto nel quartiere Scalo ferroviario solo per accompagnare un parente alla fermata dei treni. Si è seduto ad aspettare il convoglio ferroviario e il portafoglio «tump» è caduto a terra, scivolandogli via dalla tasca posteriore dei pantaloni.

Il 15enne, intanto, col suo gesto è diventato l’ammirato personaggio del Moonlight, l’accorsato bar di Teano Scalo, punto di ritrovo dei giovani. Il finale della storia a questo punto è obbligato: l’episodio potrà servire come esempio di un comportamento civile e corretto da far ritenere che: se queste cose succedono ancora si potrebbe anche, ogni tanto, mettere da parte il pessimismo cosmico e nutrire maggiori speranze e fiducia nei giovani d’oggi.