16ENNE ACCOLTELLATO PER GELOSIA. Finisce in carcere un ragazzo 18enne accusato di tentato omicidio

Ieri notte scattato il fermo per lui e un minorenne, trasferito in un centro a Napoli

MARCIANISE – È da questa notte recluso nelle celle del carcere di Santa Maria Capua Vetere il 18enne di Marcianise fermato ieri con l’accusa di tentato omicidio.

Sorte simile anche per un 16enne, ritenuto dagli inquirenti come coinvolto nell’aggressione. Il giovane è stato trasferito presso un centro per minore di Napoli.

Il provvedimento di fermo è scattato dopo l’interrogatorio avuto con i carabinieri. L’udienza di convalida ci sarà nelle prossime ore.

Sono questi gli effetti più rilevanti delle indagini sull’aggressione al ragazzo di 16 anni accoltellato alla scapola ieri pomeriggio davanti all’istituto Novelli di Marcianise. Un raid nato per la gelosia di uno degli aggressori nei confronti del rapporto che la vittima della coltellata aveva con una ragazza.