16enne investito in sella alla sua bici: è grave

SAN NICOLA LA STRADA – Investito in sella alla sua bici, 16enne finisce in ospedale. E’ accaduto domenica sera mentre il giovane percorreva l’arteria perpendicolare a Viale Carlo III ricadente nel Comune di San Nicola La Strada, precisamente in via Galvani. Allertati i soccorsi e trasportato all’ospedale Sant’Anna e an Sebastiano di Caserta dove le sue condizioni sarebbero state giudicate piuttosto gravi