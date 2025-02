27enne casertano in coma per aver mangiato carne e formaggi contaminati. Intossicata anche la fidanzata

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Arrivano nuove informazioni sul giovane di 27 anni di Gioia Sannitica è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Moscati di Aversa, colpito da encefalite acuta.

A questo punto pare certo che ci sia stata un’infezione da listeria che gli ha provocato una perdita quasi totale della vista. I medici lo hanno messo in coma indotto per cercare di stabilizzare la sua condizione. Anche la fidanzata del giovane è stata ricoverata, con sintomi simili, ma in forma meno grave.

Secondo i primi accertamenti, l’infezione potrebbe essere stata contratta attraverso alimenti non sicuri, come carne di maiale macellata illegalmente o formaggi fatti in casa senza le giuste precauzioni.

Le autorità sanitarie stanno indagando per verificare eventuali responsabilità.