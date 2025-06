28enne beccato con la droga, ARRESTATO

Dalla perquisizione presso la sua abitazione è stato trovato altro stupefacente, banconote di piccolo taglio e numeroso materiale per il confezionamento

CASERTA – Nell’ambito dell’attività finalizzata alla repressione del fenomeno dello spaccio di droga, la Polizia di Stato di Caserta ha arrestato, nei giorni scorsi, un 28enne, di origine ghanese, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, la Squadra Volante ha controllato l’uomo mentre era seduto su una panchina di Largo Rotonda di San Nicola La Strada, trovandolo in possesso di alcune dosi di marijuana e di bustine per il confezionamento dello stupefacente. Dalla perquisizione presso la sua abitazione è stato trovato altro stupefacente, banconote di piccolo taglio e numeroso materiale per il confezionamento.

L’uomo, risultato anche irregolare sul territorio, è stato arrestato ed associato alla Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.