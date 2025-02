3-1. Il Teano Calcio sconfitto in casa dalla seconda in classifica il Casapesenna.

È il comparto difensivo il tallone di Achille degli uomini di mister Bottone. Urgono provvedimenti.

TEANO / CASAPESENNA (ARNALDO BETTI) – Nonostante una prestazione combattiva, l’Asd Teano Calcio esce sconfitto per 3-1 nella sfida casalinga al “Giuseppe Garibaldi” contro il Casapesenna, attuale seconda forza del campionato. Gli ospiti, guidati da mister Antonio Lagravanese e con una rosa ricca di giocatori di categoria superiore, si impongono grazie a una maggiore concretezza sotto porta e alle solite disattenzioni difensive dei rossoverdi.

La gara si sblocca già al 15′, quando sugli sviluppi di un calcio d’angolo la difesa del Teano perde la marcatura e, nonostante tre prodigiosi interventi del portiere Simone Mesolella, il pallone finisce in rete per il vantaggio ospite, firmato da Gaetano Annunziata.

Il Teano, però, non si arrende e dopo qualche minuto trova il pareggio con una prodezza di Andrea Petrazzuolo, che da fuori area lascia partire un tiro imprendibile per l’1-1. I padroni di casa sfiorano il vantaggio con un’ottima azione orchestrata da Giuseppe Camelio, che serve un pallone d’oro a Vittorio Pascarella, il quale però non riesce a concretizzare. Proprio nel momento migliore del Teano, arriva la doccia fredda: Antonio Negozio approfitta di un’altra sbavatura difensiva per siglare il nuovo vantaggio del Casapesenna, rendendo vano il tentativo di intervento di Mesolella.

Nella seconda frazione, i rossoverdi provano a riportarsi in partita, costruendo alcune buone azioni offensive. Marco Carandente, dopo una pregevole combinazione con Luigi Angelino, sceglie di piazzare il pallone invece di chiudere l’uno-due con il compagno solo davanti alla porta, sprecando così una potenziale occasione da rete. Quando il Teano sembra poter trovare il pari, arriva il colpo del KO: Pasquale Scielzo, con una prodezza balistica da 30 metri, infila la palla sotto l’incrocio e chiude il match sul definitivo 3-1.

Il Teano esce sconfitto ma non ridimensionato, avendo mostrato trame di gioco interessanti e una buona capacità di reazione. Tuttavia, le disattenzioni difensive continuano a penalizzare la squadra, che dovrà lavorare su questi aspetti per migliorare in vista dei prossimi impegni. Il Casapesenna, invece, conferma la propria solidità e si mantiene in scia alla vetta della classifica.