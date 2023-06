30enne di MADDALONI sorpreso con la droga: arrestato

Operazione eseguita dai Carabinieri

MADDALONI – Il suo atteggiamento sospetto ha attirato l’attenzione dei carabinieri che stavano eseguendo dei controlli lungo la via nazionale Appia, all’altezza del comune di Maddaloni.

Dopo essersi fermato all’alt imposto dai militari il trentenne maddalonese si è mostrato nervoso e intollerante e, appena sceso dall’auto sulla quale stava viaggiando, è stato identificato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare.

Sotto il sedile del conducente, ben occultati e confezionati in involucri in cellophane, sono stati rinvenuti due panetti di hashish per un peso complessivo di gr. 200. Sulla sua persona, invece, i carabinieri hanno rinvenuto 540,00 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento dell’attività illecita, e due telefoni cellulari.

Lo stupefacente, il denaro e i telefonini sono stati sottoposti a sequestro.

Il trentenne, che dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente autorità giudiziaria.